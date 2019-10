Lazio, Immobile stacca Chinaglia nei gol biancocelesti in Serie A

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con la rete segnata al 33' contro il Torino Ciro Immobile stacca, nella speciale classifica di gol in Serie A con la maglia della Lazio, una leggenda biancoceleste come Giorgio Chinaglia: 78 reti a 77 e balzo al quarto posto per la punta di Torre Annunziata, che ora ha nel mirino Tommaso Rocchi (82). Più staccati Beppe Signori (107) e Silvio Piola (143).