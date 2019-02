© foto di Insidefoto/Image Sport

Il derby di ritorno tra Lazio e Roma è attualmente in programma sabato 2 marzo alle ore 20:30, ma la Questura, preoccupata di gestire una partita da "bollino rosso" in notturna, ha inviato la richiesta all’Osservatorio delle manifestazioni sportive al Ministero dell’Interno di anticipare la gara alle 15:00. Oltre alla rivalità tra le due tifoserie capitoline, si teme l'arrivo di altri ultras di altri paesi, come quelli del Wisla Cracovia, del Levski Sofia e così via. All’inizio della prossima settimana l’Osservatorio prenderà una decisione. Lo riporta Il Messaggero.