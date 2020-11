Lazio-Zenit, i biancocelesti non partivano così bene in Champions da 21 anni

Un inizio di Champions come non si vedeva da 21 anni per la Lazio, che affronta lo Zenit forte di un successo e due pareggi. L'ultima volta che i biancocelesti si trovavano imbattuti a questo punto della competizione risale alla stagione 1999/2000 con Sven Goran in panchina: allora la squadra arrivò fino ai quarti di finale, poi eliminata dal Valencia. Da allora altre tre partecipazioni, decisamente poco fortunate, coincise con altrettante eliminazioni alla fase a gironi.