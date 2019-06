Le pagelle della Colombia - Cuadrado generoso, James poco ispirato

Risultato finale: Colombia-Cile 4-5 dcr

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospina 6 - Brutto l'errore in uscita che costa il primo svantaggio poi annullato dal VAR. Per il resto prestazione attenta.

Medina 5,5 - La sua fascia di competenza è il terreno di molte discese di Alexis Sanchez. Non si rivela sufficientemente efficace in fase di copertura.

Mina 6,5 - Si conferma l'uomo più in forma nella difesa colombiana, riesce a fare sentire il proprio peso anche in attacco.

Sánchez D. 5,5 - Rischia di commettere alcune fatali leggerezze, come l'incomprensione con Ospina, che potrebbero costare care alla Colombia. Insicuro.

Tesillo 5,5 - L'unico momento in cui ci si accorge di lui, nel bene e nel male, è in occasione del clamoroso errore dal dischetto nella sequenza finale. La trasformazione è molto imprecisa, forse anche a causa della tensione.

Cuadrado 6,5 - Non si risparmia a centrocampo, sia nei diversi contrasti con gli avversari, sia con alcune giocate che mandano in difficoltà la difesa cilena. Caparbio.

Barrios 5 - Non lascia il segno su una partita che a centrocampo viene giocata principalmente sul filo del nervosismo. Evanescente.

Uribe 5,5 - Prestazione piuttosto altalenante, si mette in evidenza nella ripresa con alcune idee che tuttavia non si concretizzano nel modo più adeguato per far male al Cile.

(Dal 23' s.t.: Cardona 6 - Entra in campo con piglio piuttosto spregiudicato, a volte rischia qualcosa nei contrasti ma, di contro, porta vivacità a centrocampo.)

James Rodriguez 6,5 - Cerca costantemente di accendere la luce con una delle sue giocate sopraffine. Non è ispirato come altre volte, ma resta l'elemento più pericoloso della Colombia.

Falcao 6 - Partita a due velocità, alterna momenti di maggiore pericolosità ad altri in cui resta ai margini della manovra colombiana.

(Dal 32' s.t.: D. Zapata 5 - Non riesce a lasciare il segno su una gara comunque non di facile lettura per tutto l'attacco colombiano.)

Martinez 6,5 - Mette in mostra alcune idee interessanti e spesso si incarica di condurre la manovra offensiva dei Cafeteros. Propositivo.

(Dal 37' s.t.: Diaz n.g. - Solo una manciata di minuti nel finale.)