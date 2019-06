Le probabili formazioni di Polonia-Belgio - Al via l'Europeo Under21

© foto di Simone Lorini

La partita inaugurale degli Europei Under21, in programma oggi alle 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, vedrà sfidarsi Polonia e Belgio. Si tratta di una gara che si preannuncia già determinante per il cammino delle due nazionali, che non godono dei favori del pronostico in un girone dove Italia e Spagna promettono di fare la parte del leone. I polacchi approdano alla fase finale della competizione dopo essersi qualificati ai play-off eliminando il Portogallo, mentre la formazione belga ha dominato il girone di qualificazione chiudendo a +6 sulla Svezia seconda.

COME ARRIVA LA POLONIA - Rientrato l'allarme per l'ex Samp Kownacki, che aveva riportato una lesione muscolare all'inizio del mese, il tecnico Michniewicz dovrà rinunciare però all'altro "italiano" Dragowski, infortunatosi poche settimane prima dell'impegno europeo, e al play Kapustka, out per la rottura del crociato. Kownacki, reduce dai 6 mesi in prestito al Fortuna Dusseldorf, dove ha avuto come compagno di squadra il belga Lukebakio, è stato l'attaccante più prolifico delle qualificazioni, e promette di continuare a guidare la Polonia a suon di gol, come vertice del collaudato modulo a unica punta.

COME ARRIVA IL BELGIO - Nonostante due sconfitte nelle ultime amichevoli, con Danimarca e Francia, i Giovani Diavoli allenati da Walem (ex Udinese) sono determinati a ben figurare in questo Europeo, a cui partecipano dopo oltre un decennio di mancate qualificazioni. Assenti per infortunio Dimata e Vanheusden, gli allenamenti in vista del debutto non hanno dato chiare indicazioni su chi sarà il sostituto del perno di difesa dello Standard Liegi, con il CT che ha preferito lasciare aperte diverse opzioni. Partita speciale per il portiere Jackers, che a Reggio Emilia debuttò tra i professionisti nella gara di Europa League tra Genk e Sassuolo, il 9 dicembre 2016.

LE PROBABILI FORMAZIONI

POLONIA (4-1-4-1): Grabara; Fila, Wieteska, Bielik, Gumny; Dziczek; Michalak, Piotrowski, Żurkowski, Szymański, Kownacki. Allenatore: Michniewicz.

BELGIO (4-2-3-1): Jackers; Cools, Faes, Cobbaut, De Norre; Vanlerberghe, Heynen; Lukebakio, Schrijvers, Mbenza; Iseka. Allenatore: Walem.