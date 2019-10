Fonte: uslecce.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Allenamento pomeridiano per il Lecce, agli ordini del tecnico Liverani che rientrerà in panchina dopo aver scontato il turno di squalifica. A riposo Farias per una lesione muscolare di primo grado al bicipite femorale della coscia destra e programma di lavoro personalizzato per Majer a causa di un'infiammazione tendinea. Domani la rifinitura a porte chiuse all'Acaya Golf Resort & SPA.