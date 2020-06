Lecce: oggi la ripresa, distorsione alla caviglia per Lapadula. Per lui sarà stop

Ancora fuori causa in tre: Deiola, Farias e Majer

(ANSA) - LECCE, 23 GIU - Il Lecce prova subito a dimenticare la scoppola interna rimediata contro il Milan. Gli uomini di Liverani in mattinata, si sono ritrovati, in vista della gara di venerdì sera a Torino contro la Juventus. Lavoro di scarico per i calciatori impiegati contro i rossoneri, mentre il resto del gruppo si è allenato regolarmente. Hanno proseguito nel programma differenziato Deiola, Farias e Majer, tutti indisponibili contro i campioni d'Italia. A riposo Lapadula dopo la distorsione alla caviglia sinistra rimediata ieri: per lui si profila un periodo di stop. Assente il ceco Barak che rientrerà nel pomeriggio e da domani si aggregherà ai compagni; saranno valutate le sue condizioni fisiche in vista dell'impegno di venerdì. Domani pomeriggio nuovo allenamento a porte chiuse al Via del Mare. (ANSA).