© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lecce subito in campo al Via del Mare questa mattina per la ripresa degli allenamenti in vista della gara interna con il Torino di domenica prossima alle 18 dove non sarà disponibile Dell'Orco per squalifica. Assenti in permesso Gabriel e Petriccione. A riposo Lucioni e Tachtsidis. Calderoni e Farias - riporta la nota ufficiale del club - si sono allenati in differenziato mentre Saponara ha lavorato con il gruppo. Domani è in programma una seduta pomeridiana a porte chiuse all'Acaya Golf Resort & Spa.