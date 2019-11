LIVE TMW - Pioli: "Più rispetto per il Milan per chi fa i calendari"

Fonte: Inviato a San Siro

Dopo la partita persa contro la Lazio a San Siro, parla il tecnico rossonero Stefano Pioli. Segui le parole dell'allenatore del Milan con il live di TMW.

Atteggiamento giusto?: "Credo abbiamo giocato con lo spirito giusto, battagliando 95 minuti. Credo che qualcuno debba fare qualcosina in più, questo sì".

Dal punto di vista fisico un calo? "E' un peccato per come abbiamo subito il gol. La Lazio ci aveva creato difficoltà nel primo tempo, come noi ne avevamo creati a loro. Eravamo in superiorità numerica e quello è un grave errore. Che siamo un po' calati ci può anche stare, ma avere un giorno in più di riposo ha fatto la differenza. Chi fa i calendari dovrebbe rispettare di più il Milan".

Sul gioco simile ad Inzaghi: "Diventa difficile dire che sia stata una bella partita quando si perde. Sarebbe stata un'ottima cosa portare a casa un risultato positivo, soprattutto per il morale e l'autostima dei ragazzi. Far tutto per vincere le partite significa avere anche i giusti equlibri. Sul secondo gol eravamo messi bene, avevamo le coperture giuste. Dobbiamo essere più attenti, è un peccato stasera uscire con un risultato negativo. Si sta alzando il nostro livello, però ci manca ancora qualcosa. Ci sono le qualità per fare un buon lavoro, ne sono sicuro. Le difficoltà ci sono, probabilmente è la classifica che meritiamo. Se ci sono gli errori significa che c'è ancora qualcosa da migliorare".

Se si aspettava qualcosa di più da Leao e da Rebic: "Mi aspetto sempre tantissimo dai miei giocatori e pretendo tantissimo. Credo che Rebic ha interpretato la gara con le sue caratteristiche. Nel secondo tempo non si è mai fatto saltare da Lulic. Da Leao mi aspetto di più sicuramente, ha le qualità per rompere le partite anche a gara in corso. Deve fare di più e lo farà".

Se manca un giocatore come Bakayoko: "Non abbiamo più le caratteristiche di Bakayoko, dobbiamo giocare in modo diverso. Ci stanno anche le qualità degli avversari, però".

Sulle risposte da Bennacer e Krunic: "Hanno fatto una buona partita, però credo che nelle scelte - e non sto parlando di Bennacer e Krunic - dobbiamo essere più lucidi, capendo quando verticalizzare e quando tenere la palla. Dobbiamo ricercare più pulizia tecnica, in entrambe le fasi. In tutti e due i gol potevamo fare qualcosina per impedire i gol della Lazio".

Su Paquetà se sarebbe potuto rimanere più in campo: "C'era bisogno di energie nuove e pensavo che con Leao avrei potuto mettere in difficoltà la Lazio. Ci aveva concesso un po' di campo. E' un peccato uscire con un risultato negativo, ma i giocatori sanno che la strada intrapresa è quella giusta. Ci stiamo avvicinando ad un livello alto, dobbiamo migliorare con il lavoro quotidiano".