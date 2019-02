LIVE TMW - Rapid, Kuhbauer scherza: "Inter senza Icardi? Allora siamo favoriti"

Fonte: dall'inviato all'Allianz Stadion, Vienna

Il tecnico del Rapid Vienna Dietmar Kühbauer presenta dalla sala stampa dell’Allianz Stadion la sfida di domani contro l’Inter. Su TMW, a partire dalle 14.30, potrai seguire la diretta testuale delle sue dichiarazioni.

Sull'importanza della sfida: "Sono queste la partite per cui lavoriamo, vogliamo giocarcela dopo aver superato il girone. Vogliamo raccogliere i frutti del nostro lavoro, l'Inter è favorita ma nel calcio tutto è possibile. Dovremo andare oltre al nostro 100% per un buon risultato".

Sull'Inter e Icardi: "L'importante è capire come giocherà la squadra, noi siamo concentrati sull'Inter non sui singoli. Noi dovremo dare il 100% per ottenere un buon risultato, stop".

Sull'assenza di Icardi che può cambiare il pronostico: "Allora adesso siamo noi i favoriti... (ride, ndr). Come ho già detto, anche se mancheranno alcuni giocatori, noi ci concentriamo sull'Inter come squadra. Se non gioca Icardi ci sarà qualcun altro e noi dovremo essere pronti in ogni caso".

Sull'eventuale successo come favola per il Rapid: "I miei giocatori hanno parlato così per dimostrare rispetto verso una squadra blasonata come l'Inter. In campo però è tutto diverso, il rispetto viene messo da parte e si lotta solo per la vittoria".

Su Spalletti: "E' un buon allenatore, ma questo lo sanno tutti. Nelle ultime settimane ha avuto qualche problema e come succede qua in quei casi vengono fuori le critiche. L'Inter ha fatto una bella vittoria col Parma, ne aveva bisogno ma questa vicenda legata a Icardi potrà influenzare tutta la squadra domani".