Marani: "UEFA, inspiegabile realismo tardivo. In A livello assurdo di inadeguatezza"

Matteo Marani, vicedirettore di Sky Sport, parla con durezza delle decisioni di UEFA e Lega Serie A di questi giorni sulle frequenze del canale satellitare dedicato: "Decisione scellerata quella di far giocare ieri. Dovevano rinviare tutto dal weekend scorso, lo hanno fatto soltanto oggi perché l'Europa è ferma, con un realismo tardivo e inspiegabile. Credo che da questa vicenda serva una riflessione sulle capacità di chi ha gestito l'emergenza, un livello di inadeguatezza tale era difficile da immaginare. Il calcio era già in emergenza, viveva alla giornata, con bilanci gonfiati dalle plusvalenze, quelli solo soldi fittizi e non reali. Il calcio ha scaricato le responsabilità su altri perché non sapeva come reagire".