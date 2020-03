Maxi Lopez a Wanda: "Porti i bambini nell'epicentro del virus. Ma che madre sei?

Litigi tra ex coniugi ai tempi del social network: ancora una volta protagonisti della vicenda sono Maxi Lopez e Wanda Nara, col primo che ha usato Twitter per rimproverare alla ex moglie un comportamento non particolarmente avveduto. Nelle ultime ore infatti la signora Icardi avrebbe lasciato la Francia per tornare a Milano: "Vorrei sapere in base a quali criteri rompi la quarantena di una pandemia globale, in cui a tutti viene chiesto di non uscire, ed esponi i nostri figli a un viaggio da un paese all'altro, ti trasferisci e vai all'epicentro del contagio (Lombardia) in Italia senza importarsene di qualsiasi tipo di conseguenza. Cosa ti passa per la testa in questi momenti in cui la cosa più sacra che hai al mondo è la salute dei nostri figli? Mi indigna che tu non ne abbia coscienza. Se non vuoi farlo per voi, fallo per loro perché oggi sei la madre di 5 creature ma sembra che tu non l'abbia notato".