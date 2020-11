Mediapro ammette: "Pagate tangenti alla FIFA per i diritti tv dei Mondiali"

Jaume Roures, socio fondatore del gruppo Mediapro , ha ammesso in un comunicato stampa che i funzionari dell'azienda hanno pagato tangenti milionarie ad alti dirigenti della FIFA (all'epoca presieduta da Sepp Blatter) per ottenere i diritti televisivi per la Coppa del Mondo. Nel 2018 la società di Roures è stata condannata a pagare una multa di oltre 20 milioni di euro per il cosiddetto 'FIFA Gate'. L'indagine è stata condotta dagli agenti dell'FBI per più di tre anni, fino all'accusa per frode della Procura di New York. Il comunicato pubblicato dall'imprenditore afferma quanto segue: “Imagina (holding Mediapro) riconosce la propria responsabilità, in quanto persona giuridica, per la condotta criminale dei propri rappresentanti; che include il pagamento di tangenti per l'acquisto dei diritti audiovisivi della fase di qualificazione nelle regioni centroamericane e caraibiche (CONCACAF) per i Campionati mondiali di calcio 2014, 2018 e 2022 in violazione della legge degli Stati Uniti ”.

Il comunicato prosegue: "Tre dipendenti sono stati coinvolti in detta condotta criminale, due dei quali si sono dichiarati colpevoli di aver pagato numerose tangenti, e il terzo, un ex co-CEO di Imagina, ha accettato il pagamento di una tangente di 1,5 milioni dollari al fine di acquisire i Diritti e ha agevolato il pagamento di 500.000 dollari di detto importo totale. I tre sono stati licenziati e separati dal Gruppo Imagina dal dicembre 2015 ”.