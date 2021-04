E' nata la Superlega! La posizione di Mediapro: "L'accordo con la UEFA andrà avanti..."

Mediapro tramite il suo boss Jaume Roures fa sapere che non metterà in discussione i contratti con la UEFA dopo l'annuncio di 12 club di far nascere la Superlega. "Le emittenti internazionali hanno contratti (con la UEFA) fino al 2024, nessuno li interromperà adesso", ha detto all'agenzia 'Reuters' Roures che non crede in questa nuova competizione e, soprattutto, nel fatto che questa nuova competizione possa definitivamente risanare i bilanci di questi club. "Stanno cercando di prendere la maggior parte del denaro proveniente dal mercato per condividerlo solo tra una ventina di club".

Mediapro in questo momento ha i diritti tv della Champions League in Spagna.