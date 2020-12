L'Equipe senza mezzi termini sui diritti tv Mediapro-Ligue 1: "La rapina del secolo"

"La rapina del secolo". Titola così l'edizione odierna de L'Equipe in Francia, riferendosi al caos sui diritti tv che si è verificato in Ligue 1 nelle ultime ore. Il quotidiano in prima pagina, emulando la storica serie tv "La Casa di Carta" mette la faccia di Jaume Roures, presidente di Mediapro, sotto la maschera di Salvador Dalì di uno dei classici rapitori della serie vestiti di rosso. Ma cosa è successo. L'avventura di Téléfoot, il canale creato ad hoc da Mediapro dopo l'acquisto del gruppo audiovisivo spagnolo dei diritti di Ligue 1 e Ligue 2 in Francia, è già finita. Un affare che avrebbe garantito nelle casse dei club tantissimi soldi (830 milioni nel periodo 2020-2024) ma mandato in fumo dall'arrivo della pandemia e tutte le conseguenze che ne sono arrivate da essa, come lo stop del campionato passato. Mediapro si è rifiutato di pagare la rata in scadenza a ottobre di 172,3 milioni di euro. E non ha pagato nemmeno quella di dicembre di 152,5 milioni.