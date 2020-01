© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Paul Merson, ex stella dell'Arsenal, ha parlato ieri a Sky Sports UK della cessione di Christian Eriksen all'Inter: "Sono scioccato. Il Tottenham vende un giocatore del genere per 20 milioni, nel calcio di oggi è come il prezzo di una tazza di tè. Il Tottenham dovrebbe puntare a entrare nelle prime quattro, ma se non sostituiranno Eriksen, sarà dura, nonostante lo stadio nuovo e Mourinho".