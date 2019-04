© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Franck Kessie e Tiemoue Bakayoko non sono stati sanzionati per il caso Acerbi, ma il secondo rischia la panchina contro il Parma. Non per motivi disciplinari, sottolinea La Gazzetta dello Sport, ma perché mercoledì prossimo il Milan giocherà la semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Lazio, cosa che potrebbe convincere Gattuso a concedere un turno di riposo al centrocampista.