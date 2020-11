Milan, Ibrahimovic a 10 gol in 6 partite. 15esima stagione di fila in doppia cifra

vedi letture

Quindicesimo campionato consecutivo nel quale Zlatan Ibrahimovic arriva in doppia cifra in campionato. Lo svedese in questo 2020-21 ci mette la miseria di sei partite. L'ultima volta in cui il bottino fu magro risale alla stagione 2005-06, quando Ibrahimovic giocava nella Juventus. Allora furono solo 7 le reti.