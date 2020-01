Con un post sul proprio account Twitter il Milan ha comunicato di aver ricevuto dalla Lega di Serie A l'autorizzazione per un momento di raccoglimento prima del via del match di Coppa Italia di questa sera contro il Torino in memoria di Kobe Bryant, leggenda del basket e tifoso milanista scomparso nella notte italiana di domenica in un tragico incidente con l'elicottero

In accordo con la @SerieA, stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragico incidente aereo insieme alla figlia Gianna Maria e altre 7 vittime. San Siro osserverà un momento di raccoglimento a ridosso del fischio di inizio. #SempreKobe pic.twitter.com/veeDCXShUu — AC Milan (@acmilan) January 28, 2020