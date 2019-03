Milan, Massaro su Gattuso: "È un duro, sta facendo grandi cose"

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, l’ex rossonero Daniele Massaro ha speso parole d’elogio per Gennaro Gattuso: "Già l’anno scorso ha fatto grandi cose, prendendo in mano una squadra fisicamente non al top e con calciatori scarichi. Ed è riuscito a dare autostima, condizione e gioco. E ha raggiunto un traguardo che nessuno sperava: entrare in Europa. E sta replicando in questa stagione. La società ha fatto un progetto ben preciso e ha preso uno come Gattuso che dà l’anima per ottenere il massimo. Ed essendo pure un duro è capace a volte di ricavare dai suoi ragazzi oltre il cento per cento. È una questione di trovare più continuità, ma tutto l’ambiente ci ha sempre creduto, in particolare la società".