Fonte: acmilan.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Buon test per il Milan di Gattuso (senza i nazionali) nella partita di allenamento contro il Chiasso, formazione militante nella seconda divisione svizzera. A Milanello i rossoneri hanno vinto 2-0: reti di Suso e Mauri nel primo tempo. Questi i titolari nel 4-3-3 di partenza: Reina; Conti, Abate, Zapata, Strinic; Mauri, Montolivo, Bertolacci; Suso, Borini, Castillejo.

Il Milan è stato da subito padrone del campo, creando diversi grattacapi agli ospiti: prima Castillejo con una bella conclusione, stoppata dal portiere in uscita bassa, e poi Borini e Suso da palla inattiva hanno sfiorato il vantaggio. Proprio Jesus, direttamente da calcio piazzato, ha colpito la traversa che si è trasformata in un assist per il tap-in di Mauri al 22' (1-0). Lo stesso esterno spagnolo ha siglato il raddoppio al 32' grazie a un tiro a giro (2-0).

Nella ripresa il Mister ha ridisegnato un 3-4-3 inserendo Caldara, Biglia e Bakayoko al posto di Mauri, Montolivo e Bertolacci. Al 62' Antonio Donnarumma e Tsadjout sono subentrati a Reina e Zapata. I rossoneri hanno proposto un costante possesso palla che ha prodotto diverse palle-gol: i maggiori pericoli sono arrivati dalle corsie esterne anche se i traversoni non sono ribattuti dentro la porta dagli attaccanti. Biglia, diagonale di poco a lato, e Castillejo, sinistro dal limite, sono andati a un passo dal tris; è mancato solo un pizzico di precisione. Nel finale c'è stato spazio anche per Haidara e Brescianini per far rifiatare Suso e Castillejo.