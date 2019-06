Mondiale U20, doccia fredda per l'Italia: 1-0 dell'Ucraina al 65'

© foto di Federico Gaetano

Doccia fredda per l'Italia Under 20: a circa mezz'ora dal 90', è l'Ucraina a passare in vantaggio. 1-0 dei giovani di Kiev, a segno con Buletsa: terzo gol per lui nella competizione, bravo il fantasista della Dinamo Kyev in questa occasione a battere Plizzari su cross teso dalla destra. 1-0 Ucraina, per gli azzurrini di Nicolato il sogno finale potrebbe finire a breve.