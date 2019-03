Mourinho di nuovo in panchina all'Inter? Idea per la sfida tra Legends

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

José Mourinho torna sulla panchina dell'Inter. Ma come vice-allenatore e soltanto per una partita tra Legends. Lo scrive il Corriere dello Sport: la società nerazzurra avrebbe proposto allo Special One di assistere Toldo nella partita in programma domenica a Londra tra le vecchie glorie di Inter e Tottenham. Una tentazione che stuzzica Mourinho, nella vita professionale attratto dalla Ligue 1, ma che potrebbe così tornare ad allenare alcuni dei suoi campioni del Triplete: in campo andranno infatti, tra gli altri, Julio Cesar, Zanetti e Stankovic.