José Mourinho è ancora senza squadra e ha ammesso di aver grande voglia di tornare ad allenare ma anche che sceglierà soltanto il club giusto: "Ho grande voglia di tornare, ma aspetterò il club giusto, per il progetto giusto. Nel frattempo, sto facendo le cose che mi piace fare, preferisco lavorare, ma mi piacciono gli altri sport e questa è una buona opportunità per godermeli", ha detto il tecnico portoghese che non allena una squadra da dicembre, da quando è stato esonerato dal Manchester United.