Nani non ha dubbi: "L'Inter ha colmato il gap con la Juventus"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il dirigente Gianluca Nani ha parlato anche del mercato dell’Inter e degli acquisti arrivati dall’Inghilterra: “I risultati stanno dando ragione ai nerazzurri dopo che quest'estate avevano puntato su Lukaku. Il belga sta facendo benissimo. Conte ha lavorato in Premier, sa cosa possono dare i giocatori che arrivano da quel campionato. I giocatori che arrivano dal campionato inglese sono universali, possono giocare in ogni paese. L'Inter fa bene a insistere su quella pista e anche la Juventus ha pescato dalla Premier l'estate scorsa".

Su Eriksen: “Può giocare solo mezzala nel 3-5-2. Si potrebbe schierare anche come centrale, ma il suo punto di forza è l'ultimo passaggio. Meglio come interno di centrocampo offensivo”.

Gap attenuato tra Inter e Juventus? Secondo l’ex Brescia sì: “Credo che le distanze siano colmate, già non erano troppo grandi prima di gennaio. Non mi stupirei se vincesse l'Inter così come se vincesse la Juventus. La Lazio sta meritando quella posizione in classifica ma Inter e Juventus, per rosa e abitudine alla vittoria, sono un po' più avanti rispetto ai biancocelesti".

Chiosa su Moses: “Nessuno lo conosce meglio di Conte. Nasce come attaccante esterno, poi con Conte è diventato quinto di centrocampo. Sa fare molto bene la fascia, ha una grande capacità aerobica. Il tecnico dell'Inter lo conosce molto bene”, ha concluso.