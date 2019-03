© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso il proprio sito internet, il Napoli ha aggiornato la situazione legata all'infortunio di David Ospina. Questo quanto si legge: "Ospina, uscito per infortunio durante Napoli-Udinese, si è sottoposto ad esami immediati all'Ospedale San Paolo, dopo una crisi ipotensiva conseguente ad un trauma cranico occorso in seguito scontro di gioco. La TAC è risultata negativa. Ospina sarà trasferito nelle prossime ore alla Clinica Pineta Grande dove pernotterà e resterà in osservazione per le prossime 24 ore".