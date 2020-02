Napoli, Politano sui social: "Contento dell'esordio in una gara durissima"

Primi minuti e prime parole social azzurre per Matteo Politano. L'attaccante, nuovo acquisto del Napoli nel mercato di gennaio, ha giocato i suoi primi minuti con la nuova maglia ieri sera, nel successo esterno per 4-2 degli uomini di Gattuso contro la Samp: "Partita durissima, sono contento del mio esordio in questa bellissima vittoria!", il pensiero dell'ex Inter su Instagram.