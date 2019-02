Questa mattina alle ore 10.00 il Napoli affronterà l'Empoli in casa per la 17° giornata del campionato Primavera. Una sfida importante per non perdere contatto con la zona play-off. Roberto Baronio convoca per la prima volta l'attaccante Pier Francesco Bertoli (17) ed il centrocampista Simone Zanon (17), arrivati rispettivamente da Pordenone e Sudtirol. Assenti il terzino Loizzo (17) ed il portiere Maisto (18) appena ceduto alla Frattese.

Casella, Calvano, Bertoli, D’Alessandro, D’Andrea, Esposito, Gaeta, Gaetano, Idasiak, Lovisa, Mamas, Manzi, Mezzoni, Micillo, Negro, Palmieri, Perini, Saporetti, Senese, Sgarbi, Vrakas, Zanoli, Zanon.