Neymar secondo goleador del Brasile

Dopo Pelè, supera Ronaldo

(ANSA) - SAN PAOLO, 14 OTT - Neymar è diventato il secondo capocannoniere della nazionale brasiliana, dopo Pelè, raggiungendo i 64 gol, grazie a una tripletta messa a segno nella sua 103/a selezione contro il Perù a Lima, superando Ronaldo. L'attaccante del Paris SG ha segnato i suoi primi due gol su rigore (28',84') e il terzo durante i supplementari, in una partita valida per la seconda giornata di qualificazioni sudamericane al Mondiale 2022 in Qatar. Il contatore di Ronaldo si era fermato a 62 gol in 98 presenze, due delle quali nella finale di Coppa del Mondo contro la Germania nel 2002. Celebrando il suo primo gol della notte, Neymar ha reso omaggio a Ronaldo mostrando i denti davanti e imitando con le mani il numero "9" indossato dal 'fratello maggiore' durante il suo periodo di massimo splendore. A 28 anni, la stella del PSG può ancora sognare di detronizzare Pelé, autore di 77 gol in 92 partite. Il suo primo gol in selezione risale a più di dieci anni fa, nell'agosto 2010, alla sua prima presenza, contro gli Stati Uniti.