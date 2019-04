© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Ronaldo giocherà contro l'Ajax? La Gazzetta dello Sport ha girato la domanda a Christian Panucci, che risponderà così: "Allegri non rischierà se avrà il minimo dubbio. Nel caso, il problema sarà dirglielo... Ajax pesca fortunata? Fino ad un certo punto: ha fiducia, talento e una filosofia - possesso palla in costante movimento - che ti fa fare fatica, soprattutto se sei una squadra “pratica” come la Juve. Sindrome finale? La storia dice questo, ma io non ci credo. E poi la storia è fatta per essere cambiata. La sera della rimonta con l’Atletico Madrid mi sono detto: “Mi sa che è davvero il loro anno”. Troppe risposte: intensità, coraggio, convinzione a prescindere da chi è l’avversaria. Così si arriva in fondo".