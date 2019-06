Paolo Belli porta il Carpi in tribunale. Contenzioso per l'inno della A

© foto di Federico De Luca

Il noto cantante Paolo Belli ha deciso di portare il Carpi in tribunale a causa di un contenzioso economico legato all'inno (Forza Carpi) scritto in occasione della prima, e unica, stagione in Serie A del club emiliano. “Il jingle risuonava dopo ogni gol della squadra di Castori per poi sparire improvvisamente al termine di quella storica stagione. Nessuna spiegazioni ufficiale, nessuna motivazione plausibile pervenuta ai diretti interessati, fino ad oggi. - spiega La Gazzetta di Modena - L’inno del Carpi si è ritrovato ad essere sotto contenzioso economico, lo showman carpigiano ha infatti citato in giudizio il club biancorosso con tanto di decreto ingiuntivo”.

Belli infatti ritiene di non aver ricevuto il compenso stabilito (circa 6mila euro) al momento dell'accordo, cifra che sarebbe andata ai collaboratori e alla sala d'incisione, mentre la società si difende spiegando che non esistono contratti e che la canzone sarebbe un regalo. A supporto di quest'ultima ipotesi le parole del cantante ai tempi della presentazione: “Devo fare i complimenti a tutti perché sono stati bravissimi a regalare questo sogno a Carpi, - disse Belli allora - quindi io regalo questa canzone alla società”.