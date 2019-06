Fonte: Parmalive.com

Sarà ancora una volta il Trentino Alto Adige e, in maniera particolare, Prato allo Stelvio, ad ospitare il ritiro estivo del Parma di mister Roberto D'Aversa. Un luogo che ha portato bene e che, evidentemente, ha permesso alla squadra gialloblu di lavorare nel migliore dei modi in vista della stagione del ritorno in A. Per il programma ufficiale bisognerà ancora attendere: le date circolate nelle ultime ore, infatti, pur non discostandosi più di tanto da quelle che saranno comunicate a breve dalla società emiliana, non sono ancora veritiere. Quel che è certo è che sarà per il secondo anno di fila l'incantevole scenario della Val Venosta ad accogliere Bruno Alves e compagni, i quali stavolta potranno vivere il pre-campionato con serenità, senza gli assilli derivanti da situazioni extra campo.