© foto di Federico De Luca

Protagonista ieri di un incontro con i ragazzi delle scuole di Parma, oggi Lilian Thuram si è presentato a Collecchio per seguire l'allenamento della sua ex squadra. Arrivato in Italia nel 1996, Thuram ha vestito la maglia del Parma per 163 volte nel giro di cinque anni, segnando anche una rete. Il difensore francese ha incontrato alcuni giocatori della squadra attuale, come si può vedere dalla foto postata da Gervinho. Sicuramente una carica in più in vista della partita di domani contro la Roma.