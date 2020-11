Parma, per Pezzella lesione di Il grado alla giunzione miotendinea del bicipite femorale

Dopo la disfatta di ieri all'Olimpico è tempo di report medici dall'infermeria in casa Parma. Che non portano buone notizie, con Giuseppe Pezzella che ieri ha rimediato una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Di seguito il report apparso sul sito ufficiale crociato: "Giuseppe Pezzella è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di Il grado alla giunzione miotendinea del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso. Allenamento differenziato per Vincent Laurini, Valentin Mihaila e Lautaro Valenti. Lavoro differenziato e terapie per Hernani".