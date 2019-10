Pasqual smentisce le voci di ritiro. E parla di trattative in corso

Nella giornata di oggi, a seguito del no all’offerta del Venezia, erano circolate alcune voci che volevano Manuel Pasqual in procinto di appendere le scarpette al chiodo. Voci smentite dal diretto interessato con un post su Twitter: “Vorrei tanto che le notizie che mi riguardano fossero verificate e non tirate a caso visto che sono sempre stato disponibile con tutti ! Termini e modi di comunicare il mio ritiro li deciderò io visto che ci sono trattative in corso. Grazie”.

