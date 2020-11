Pazzini: "Momento clou? Primo gol e tripletta a Wembley. Cassano mi capiva meglio di me"

vedi letture

L'ex centravanti di Sampdoria e Inter, Giampaolo Pazzini, ha parlato a SKY della sua carriera. “Tutte le annate hanno avuto un momento clou per decidere il campionato o il prosieguo della carriera. Forse il primo gol, in Serie B, dove poteva diventare oltre che un sogno anche un lavoro. Poi la tripletta a Wembley, lì ha avuto una risonanza molto grande, i miei orizzonti sono cambiati. Cassano? Come compagno di giocare era difficile fare meglio, ci trovavamo bene, riuscivo a leggere prima quello che solo lui poteva fare. Ci capivamo in campo, si vedeva, mi sono divertito molto. Con altri campioni era diverso".