Pizarro sulla Roma: "Manca il carattere ma col Porto ce la può fare"

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Raffaella Bon

David Pizarro, ex centrocampista della Roma, ha parlato dei giallorossi a Centro Suono Sport: "La Roma di oggi va troppo in difficoltà appena prende gol, deve sapere reagire. In Champions questa mancanza di carattere potrebbe influire. La mia Roma ha espresso un calcio importante, giocavamo a memoria, ora ci sono grandi giovani che faranno parlare, se non decidono di venderli. Zaniolo? Con questa cattiveria e con questa umiltà, può andare alla grande, mi ricorda Bernardeschi. Porto-Roma? Se i giallorossi non prendono gol, hanno possibilità di passare".