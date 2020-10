Polonia-Italia, a Danzica sugli spalti presenti diecimila spettatori

Sarà in occasione di Polonia-Italia, match valido per la Nations League, che i calciatori azzurri, così come quelli di casa, potranno tornare a provare l'emozione di giocare di fronte ad un pubblico numeroso. Stando alle normative anti-Covid in atto in Polonia, infatti, è previsto la presenza negli stadi (nel caso specifico quello di Danzica, ndr) fino al 25% della capacità complessivo. Tradotto: Polonia-Italia si disputerà di fronte a 10mila spettatori.