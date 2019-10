© foto di Federico De Luca

Lo 0-0 di ieri sera fra Brescia e Fiorentina ha messo a confronto due dei talenti più interessanti del campionato per quanto riguarda il centrocampo: il bresciano Sandro Tonali e il fiorentino Gaetano Castrovilli. Sul loro duello ha scritto Alberto Polverosi nel suo fondo sul Corriere dello Sport: "Si ritroveranno a novembre in Nazionale, ma ieri sera a Brescia hanno confortato l’idea del ct che li vuole vedere da vicino. Tonali è del 2000 e sta sul campo come se avesse dieci anni di più. La squadra risponde ai suoi comandi riconoscendone le qualità. Nell’azione che aveva portato al gol annullato dal Var c’era tutto il meglio di questo ragazzo: l’aggressività nella riconquista della palla (del resto lui si rivede in Gattuso), la tecnica con scavetto su Pulgar (del resto a Brescia lo avvicinano a Pirlo), la corsa, la forza e il coraggio che gli hanno impedito di togliere il piede davanti a quel gigante di Milenkovic, 15 centimetri più alto e 11 chili più grosso di lui. Quanto a Castrovilli ha fatto un’altra partita vera, con testa, gambe e una tecnica sopraffina. Al 97' si era creato da solo la palla della vittoria, gliel’ha tolta un suo compagno, Vlahovic, davanti alla porta. Con questi ragazzi il futuro è assicurato".