Anche il Premier Giuseppe Conte, attraverso il proprio account Twitter, ha mostrato interesse per il problema razzismo negli stadi italiani. In particolare per il caso di Juan Jesus, che ieri ha denunciato le offese ricevute via social, ottenendo pieno appoggio dalla Roma, che ha daspato a vita l'autore degli insulti: "Chi ha insultato ieri Juan Jesus non ha alcuna passione per lo sport: che stia fuori a vita dagli stadi sportivi!".

Chi ha insultato ieri #JuanJesus non ha alcuna passione per lo sport: che stia fuori a vita dagli stadi sportivi! — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) September 27, 2019