Pres. Benevento: "Stimo ADL, ma non gli darei l'oscar alla simpatia"

© foto di Insidefoto/Image Sport

In diretta a Radio Punto Nuovo, il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha parlato anche di Aurelio De Laurentiis: "Lo stimo molto, non credo che alla nostra età andiamo avanti a simpatie, penso sia un grande dirigente e manager. Ci si muove sempre con gran fretta, lui fa sempre quello che è in grado di fare, da imprenditore è un esempio da seguire, se gli imprenditori si fanno prendere la mano dal cuore, si arriva a piangere sul latte versato. Non penso possa avere l'Oscar della simpatia, ma ha grandi capacità. Su Lotito, rispetto a De Laurentiis, vive molto di più il mondo del calcio di cui ne ha fatto una ragione di vita, riesce sempre ad essere dappertutto per quanto riguarda il calcio, ha il record di presenze nelle riunioni. Quando le persone dedicano tutto se stessi per un obiettivo, vanno rispettate e seguite, sono un novellino rispetto a queste persone. Loro lo vivono molto di più e ad un livello a cui ambisco. Noi non saremo mai il Napoli, non li vedo come competitor. Li vedo come esempi da seguire su alcune cose e da evitare su altre".