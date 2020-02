vedi letture

Pres. Fiorentina sullo stadio: "Perché il Comune non mi ha mai parlato della caserma Perotti"

Nel nuovo progetto Fiorentina targato Rocco Commisso il tema nuovo stadio è centrale. Di questo il presidente viola ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Repubblica: "Quanto credo allo stadio alla Mercafir? Zero, se le condizioni rimangono quelle attuali. Il restyling del Franchi? Impossibile senza un'apertura della sovrintendenza. Campi? Non è l'unica alternativa. Mi hanno parlato della caserma Perotti a Coverciano però Palazzo Vecchio non me ne ha mai parlato".