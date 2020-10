RBN - Maifredi: "Juve senza CR7? Pirlo ha Morata, Chiesa e Kulusevski"

vedi letture

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Up&Down’, è intervenuto l’ex allenatore della Juventus Luigi Maifredi: “Come giocare senza CR7? Credo che Pirlo abbia diverse soluzioni, ha Morata come terminale alto, ha Kulusevski e Chiesa e la squadra potrebbe già essere fatta così. Non so se Dybala è guarito, ma penso che se è a disposizione vada fatto giocare essendo un fuoriclasse”.

Sul rinnovo di Dybala ancora non formalizzato: “Secondo me Pirlo deve dare l’ultimo parere e dire se è funzionale al suo tipo di gioco. Io credo che Pirlo stia ancora studiando il giocatore per capire se è adatto al tipo di gioco che vuole fare. Quando vedo Kean e Coman da altre parti non capisco il perché siano stati ceduti, è fondamentale avere giocatori che sanno saltare l’uomo. Non si possono avere 25 top player, bisogna saper scegliere i giocatori giusti al momento giusto. Se vuoi mettere in campo un modulo è ovvio che devi cominciare da una rosa di media levatura. Io credo che Pirlo abbia già un vantaggio, cioè quello della collaborazione interna di Buffon e Chiellini che vogliono fare una carriera da dirigenti. Adesso Pirlo deve dimostrare che oltre ad essere stato il più grande playmaker del mondo può diventare anche un grande allenatore”.

Clicca sul podcast in calce per la trasmissione integrale.