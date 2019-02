RMC SPORT - Cuoghi: "Romagnoli? Ora è il miglior difensore italiano"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

In merito al momento del Milan, Stefano Cuoghi, ex giocatore rossonero, ha rilasciato queste parole ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”:

Su Lazio-Milan: "Il Milan ha una sua identità, sa soffrire e anche in una serata non brillante ha portato a casa un risultato positivo. La gestione di Gattuso è perfetta, sta riuscendo a coinvolgere tanti giocatori. La stagione è ancora lunga, è importante far girare qualche giocatore per arrivare al meglio al momento cruciale della stagione".

Su Paquetà e Piatek: "Piatek conosceva già un po' il nostro campionato, mentre Paquetà è arrivato da un altro continente. Leonardo ha fatto un grande colpo. Con le debite proporzioni, mi ricorda un po' l'ambientamento di Kakà che ha fatto subito bene quando è arrivato al Milan. Il brasiliano è la sorpresa più grande".

Su Romagnoli: "In questo momento è il miglior difensore italiano per continuità, qualità e leadership. Sta facendo vedere ottime cose. E' un difensore completo, gli avversari fanno fatica contro di lui. E' un giocatore fondamentale per il Milan".