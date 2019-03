L'ex terzino della Roma, Sebino Nela è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Sul percorso della Juventus in Champions League.

La Juventus dovrà rispettare tutte le altre squadre in Champions: Liverpool e City sicuramente sarebbero da evitare. Non me la sento di dire che sia la più forte di tutte, ha eliminato l'Atletico Madrid ma non era la squadra migliore.

Sulla Roma e la crescita di Schick.

Schick non è una prima punta, si adatta a fatica. Con un centravanti vicino può invece fare bene e sono curioso di questa nuova soluzione che adotterà Ranieri. Deve essere rivalutato, è stato il giocatore più pagato nella storia della Roma.

Sulla sfida dell'Inter in Europa League.

L'Eintracht non è il Barcellona, non posso pensare che l'Inter non riesca a vincere e passare il turno. La squadra nerazzurra è attrezzata per questo tipo di partite.