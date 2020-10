Roma, da valutare le condizioni di Carles Perez in vista della sfida con la Fiorentina

vedi letture

Nuova grana per il tecnico della Roma Paulo Fonseca. Uscito con un leggero dolore alla coscia dal match col CSKA Sofia, le condizioni di Carles Perez in vista della Fiorentina saranno da valutare oggi in rifinitura. A caldo, lo staff medico comunque non ha evidenziato nulla di grave. Lo riporta Il Tempo.