Roma-'Gladbach, moviola CorSport: "Mediocre Collum, rigore inventato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spazio alla moviola di Roma-Borussia Moenchengladbach sulle pagine del Corriere dello Sport, con il rigore inventato da Collum che ha penalizzato tantissimo i giallorossi togliendogli due punti che la formazione di Fonseca avrebbe certamente meritato. Questo il giudizio del quotidiano: "Sul colpo di testa di Elvedi, Smalling davanti a lui si oppone tenendo le braccia larghe ma prendendo nettamente il pallone con la faccia. Il mediocre Collum fischia un rigore che è un regalo, un’invenzione, a capo di una partita condotta come al solito in maniera modesta, senza squilli (l’ammonizione di Kluivert è qualificabile come il penalty che ha dato dopo), sempre in bilico fra l’insufficienza e lo scadente. E senza VAR è dura poi rimediare ad un errore che sarebbe rimasto comunque (ma almeno avrebbe evitato un’ingiustizia sul campo)".