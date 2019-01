© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rientro non proprio tranquillo, quello della Roma da Firenze dopo la pesante sconfitta per 7-1 patita dai giallorossi al Franchi. Secondo quanto riferito da Sky, per motivi di ordine pubblico la Roma ha scelto di rientrare nella Capitale in pullman e non in treno come inizialmente previsto. Fronte Eusebio Di Francesco: il presidente Pallotta è comprensibilmente molto arrabbiato, domani Monchi avrà un contatto con la proprietà e si capirà qualcosa in più sul futuro dell'allenatore .