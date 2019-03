© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Steven Nzonzi sta vive uno dei peggiori momenti della sua carriera. Dopo essere arrivato alla Roma la scorsa estate, il centrocampista francese campione del mondo è stato messo da parte - almeno momentaneamente - dal ct Didier Deschamps. Da un mese ha tra l'altro deciso di fare a meno dei social, viste le critiche e gli insulti arrivati da Twitter e Instagram. Dopo la deludente prestazione contro la SPAL di sabato pomeriggio, il centrocampista ha deciso di volare in Francia per svagarsi un po’ con la famiglia e gli amici nel tentativo di recuperare le giuste energie fisiche e mentali in vista del finale di stagione.