Roma, Pizarro: "Zaniolo ha qualità enormi. Spero possa restare a lungo"

L'ex centrocampista David Pizarro, presente oggi a Roma per la sfida dei giallorossi contro il Torino, ha parlato a Roma TV: "Questa è stata una gara combattuta e stana. La Roma aveva la partita in pugno, poi il Torino ha pareggiato con 2 tiri in porta. La squadra però ha giocato bene, ora spero che il momento no sia alle spalle. Il minimo che deve fare questa squadra è arrivare in Champions. Ora deve sistemare alcune cose ma è sulla strada giusta. Zaniolo? Ha un potenziale enorme, sta facendo vedere le sue doti, spero che possa restare a lungo qui".